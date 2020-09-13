حجاج ميسان من ذوي الشهداء يتظاهرون لعدم صرف مستحقاتهم المالية

2020/09/13 | 17:32 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / تظاهر عشرات الحجاج من ذوي الشهداء امام مبنى مؤسسة الشهداء في محافظة ميسان ، احتجاجا على تأخير استرجاع استحقاقاتهم المالية من مبلغ تأدية مناسك الحج في الموسم قبل الماضي .



واتهم المتظاهرون ، المؤسسة بالاهمال والتقصير في عملها ، عادين ذلك سبباً في عدم استرجاع حقوقهم المالية بعد الكثير من المراجعات اليومية ، مشيرين إلى أن حجاج ميسان من ذوي الشهداء هم الوحيدون الذين لم تصرف مستحقاتهم في حين المحافظات الأخرى صرفت مبالغها ضمن حساب موازنة عام 2019 .



وتعهد المتظاهرون بتصعيد الموقف في حال استمرار المماطلة من قبل المسؤولين في مؤسسة شهداء ميسان او بغداد ./انتهى5

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