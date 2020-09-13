ثانونية العقيدة تراثنا ..عوائل بغدادية تطالب الكاظمي بالتدخل العاجـل

2020/09/13 | 17:32 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اطلقت عوائل بغدادية حملة استغاثة شعبية ، مطالبين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتدخل العاجل لمنع محاولات الاستيلاء على مبنى ثانوية العقيدة قرب ساحة التحرير وسط العاصمة ، وتحويلها الى مجمع تجاري ، في ظل عدم وجود بناية بديلة اخرى .كما تداول ناشطون هاشتاك #ثانونية العقيدة تراثنا ، عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي ، مطالبين الجهات الحكومية بحماية المباني التراثية في العاصمة .يذكـر ان المبنى الحالي المطل على شارع ابي نؤاس قرب جسر الجمهورية ، يضم ثانوية العقيدة وثانوية كلية بغداد ومدرسة ابتدائية وروضة اطفال ./انتهى5

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