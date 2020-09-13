الرئيس العراقي يؤكد دعمه لبيان المرجعية الدينية بشأن الانتخابات

2020/09/13 | 17:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف الرئيس العراقي برهم صالح، الاحد، الانتخابات المقبلة بـ"المصيرية"، فيما شدد على ضرورة اتباع خارطة طريق لإجراء الانتخابات....

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