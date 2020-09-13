كورونا.. 73 وفاة و3531 اصابة جديدة في العراق

2020/09/13 | 17:32 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت اعداد اصابات كورونا في عموم العراق مؤخرا

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