المؤمن المتقى لا ييأس من ( روح الله ) أي من رحمة الله جل وعلا - أحمد صبحى منصور

2020/09/13 | 17:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور تعليقا على الاعتقال الثالث للكاتب الاسلامى : رضا عبد الرحمن على أولا : درس من النبى يعقوب عليه السلام في محنته 1 ـ في محنته تمسّك النبى يعقوب عليه السلام بالصبر .



أخوة يوسف ألقوا به في الجب وزعموا لأبيهم أن الذئب أكله ، كان يعلم كذبهم ، فاستعصم ليس فقط بالصبر ، بل بالصبر الجميل مستعينا بالرحمن جل وعلا ، قال جل وعلا : ( وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ ......





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