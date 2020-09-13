المرجعية ولقاؤها ببلاسخارت ومسيرتها في الفقه السياسي - ضياء الشكرجي

2020/09/13 | 17:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ضياء_الشكرجي عودا مني إلى مرجعية النجف، بمناسبة استقبالها الأخير لممثلة الأمم المتحدة بلاسخارت، وفي ضوء استقرائي لتحولاتها في الفقه السياسي منذ ٢-;-٠-;-٠-;-٣-;- حتى يومنا هذا.فقد أصدر مكتب المرجعية بيانا عن استقبال المرجع الأعلى قبل ظهر اليوم الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس- بلاسخارت، وأورد البيان ما أشارت المرجعية إليه خلال اللقاء فيما يتعلق بمواقفه في عدد من ال ......





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