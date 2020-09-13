كاظم الساهر ينعي الشعب العراقي فى وفاة المدرب ناظم شاكر

2020/09/13 | 17:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /منى شعلان/ نعى القيصر كاظم الساهر، نجم المنتخب العراقي المدرب ناظم شاكر ، الذى توفي مساء أمس الجمعة، بعد صراعه مع فيروس كورونا المستجد.وكتبت القيصر ، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات انستغرام ، قائلاً:” : “ببالغ الأسى و الحزن نتقدم بأحر التعازي و أصدق المواساة إلى الشعب العراقي بوفاة النجم الدولي السابق […]

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