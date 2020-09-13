نمط إنتاج . تعديل و تنقيح. - عبد الحسين سلمان

2020/09/13 | 17:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الحسين_سلمان تأليف : مارك أبيلاس Marc Abélès ( عالم أنثروبولوجيا وإثنولوجي فرنسي ولد عام 1950 ).ترجمة : حبيب مرسيطسوف نعرض سلسة من نمط الإنتاج بالتتابع في حلقات قادمة : • نمط إنتاج الدولة.



• نمط إنتاج آسيوي • نمط الإنتاج الرأسمالي • نمط الإنتاج الاشتراكي • نمط الإنتاج الشيوعينمط إنتاج , بالعربية بالفرنسية : Mode de productionوالأنكليزية : mod ......





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