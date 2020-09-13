العراق.. خطة لإقراض المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين ودرجات وظيفية العام المقبل

2020/09/13 | 17:40 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]كشف وزير الزراعة محمد الخفاجي، اليوم الاحد، عن خطة لاقراض المهندسين الزراعيين والاطباء البيطريين من 20 الى 80 مليون دينار للمشاريع الزراعية والحيوانية، مؤكداً إكمال مشروع قانون رقم 24 لسنة 2013 الذي سيوفر فرصة عمل لمئات آلاف، بينما أشار إلى أن وزارة العمل أرسلت أكثر من 100 فرصة لإقراض 20 مليون للمشاريع الزراعية.

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