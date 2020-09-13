بالوثائق… تعليمات فتح المطاعم والفنادق والاماكن السياحية في العراق بوجود جائحة كورونا

2020/09/13 | 17:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد تنشر منصة يس عراق، اليوم الاحد، تعليمات فتح المطاعم والفنادق والاماكن السياحية في العراق الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

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