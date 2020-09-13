2020/09/13 | 18:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / جدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، الـتأكيد على ان المرجعية كانت ومازالت تؤشر نقاط الخلل والضعف من أجل الصالح العام ، وتحذر من المآلات الخطيرة، التي ترتبها السياسات الخاطئة على مستقبل وطننا العزيز ووحدته وسلامة أراضيه وكرامة شعبه./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي : المرجعية كانت ومازالت تؤشر نقاط الخلل والضعف من أجل الصالح العام) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي : المرجعية كانت ومازالت تؤشر نقاط الخلل والضعف من أجل الصالح العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).