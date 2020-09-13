2020/09/13 | 18:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إن الحكومة مصممة على محاسبة المتورطين بدماء العراقيين، مشيرا الى انتهاء المرحلة الأولى من إجراءات التحقق والتقصي من خلال إحصاء الضحايا من شهداء وجرحى أحداث تشرين 2019 وما تلاها، وستبدأ قريباً المرحلة الثانية المتمثلة بالتحقيق القضائي وتحديد المتورطين بالدم العراقي وتسليمهم الى العدالة./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الوزراء : الحكومة مصممة على محاسبة المتورطين بدماء العراقيين) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الوزراء : الحكومة مصممة على محاسبة المتورطين بدماء العراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).