ناجيات إيزيديات تنقلن مأساتهن لبرلمان كوردستان

2020/09/13 | 18:03 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سبع ايزيديات يلتقين برئيسة برلمان كوردستان

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