طائرة مساعدات سعودية إلى الجيش العراقي تهبط في مطار بغداد الدولي (فيديو)

2020/09/13 | 18:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الدفاع، الاحد، هبوط طائرة سعودية في قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية محملة بشحنة مساعدات طبية إلى الطبابة العسكرية في الوزارة.



وقالت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (13 أيلول 2020)، إنه "بحضور السفير السعودي في العراق عبد العزيزي الشمري، والنائب قتيبة الجبوري، رئيس لجنة الصحة البرلمانية ووكيل وزارة الصحة، ومعاون رئيس أركان الجيش للادارة ومدير الامور الطبية وقائد القوة الجوية العراقية هبطت الطائرة السعودية C130 في قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية في مطار بغداد الدولي وهي محملة بشحنة كبيرة من المساعدات الطبية إلى الطبابة العسكرية".

وأضاف البيان أن معاون الإدارة "وجه كلمة شكر وتقدير الى المملكة العربية السعودية على هذه المبادرة القيمة وتمنى ان يستمر هذا التعاون على المستقبل البعيد من خلال بناء اواصر التعاون المشترك بين البلدين العراق والسعودية على كل الاصعدة ومنها الصعيد العسكري".

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