"قنبلة موقوتة".. الخلية الإرهابية بالمغرب تدق ناقوس الخطر بشأن داعش

2020/09/13 | 18:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية في المغرب عبد الحق الخيام في حوار مع وكالة فرانس برس إنّ الخلية التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية والتي جرى تفكيكها أخيراً كانت تحضّر لتنفيذ اغتيالات تطال "شخصيات" و"مقار للأجهزة الأمنية" في المملكة.

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