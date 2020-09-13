العراق يتجاوز حاجز الـ 8 آلاف وفاة بكورونا


العراق يتجاوز حاجز الـ 8 آلاف وفاة بكورونا
2020/09/13 | 18:06 - المصدر: روسيا اليوم
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