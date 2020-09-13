2020/09/13 | 18:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_يعقوب_ابكر أمراض السّياسة السّودانية – الإستبداد وصعود الإنتهازيين (3)احمد يعقوبعتبة أولى:لم تعد استقالة أعضاء الأحزاب السياسية في بلادنا أو تحوّلهم من كتلة إلى أخرى؛ تثير الدّهشة أو الإستنكار، بل تحولت إلى ظاهرة مألوفة من فرط تواترها، وهو ما أفضى إلى ضرب من التّطبيع السّياسي والإعلامي والنّقدي معها.



بيد أن بعض الاستقالات مازالت تحمل شروط الإثارة ودواعي القلق، وذلك بسبب ما يحف ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمراض السياسة السودانية- الاستبداد وصعود الإنتهازيين - احمد يعقوب ابكر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمراض السياسة السودانية- الاستبداد وصعود الإنتهازيين - احمد يعقوب ابكر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).