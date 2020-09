كرة القدم النسائية السعودية تدخل مرحلة الاعتراف الرسمي

2020/09/13 | 18:12 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتربت منظومة كرة القدم النسائية في السعودية من دخول المرحلة الرسمية، بعد سنوات من مشاركة فرقها في مسابقات ودية، داخل البلاد،إلى جانب عدم الاعتراف بها من قبل الاتحاد.وسيكون شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل موعدا لانطلاق النسخة الأولى من مسابقة دوري كرة القدم للسيدات 2020.وتقام المسابقة تحت إشراف ورعاية الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، وهو اتحاد

