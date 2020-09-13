2020/09/13 | 18:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | وزارة الصحة: تسجيل 3531 اصابة جديدة بكورونا و3422 حالة شفاء و73 حالة وفاة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | وزارة الصحة: تسجيل 3531 اصابة جديدة بكورونا و3422 حالة شفاء و73 حالة وفاة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | وزارة الصحة: تسجيل 3531 اصابة جديدة بكورونا و3422 حالة شفاء و73 حالة وفاة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).