الكعبي يعلن انتصاره على كورونا

2020/09/13 | 18:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحمد لله الذي اتم نعمته علينا بالشفاء والصحه ورزقنا بنعمة العافية بعد اختباره لنا بمرض كورونا اللعين ، حيث أظهرت نتائج المسحة الأخيرة بالسلبية ويعود الفضل أولا وأخيرا لقدرة الله وإرادته والجهود الخيرة لكوادر الجيش الأبيض الذي اثبت للعالم اجمع قدرته على مواجهة هذا الوباء بجهود ذاتية عززتها خبراتهم العلمية الرصينة النابعة من تاريخ هذا البلد وقدرته على مواجهة اعتى التحديات فبوركت جهودكم يا ابطال ..ونتقدم لكم بالشكر الجزيل لجهودكم التي أوصلتني لهذه النتائج الطيبة ولكل ما تبذلونه لأجل بلدكم واخوانكم العراقيين .

كما أتقدم بعظيم الامتنان لكافة الاخوة والأصدقاء وكل من بادر بالاطمئنان علينا وواكب أيام مرضي ودعى لنا بالصحة والعافية ، حيث كانت مساندتهم لي هي العامل الأكبر لمواجهتي هذا المرض الذي تعتمد مدى مواجهته على العامل النفسي بالدرجة الاساس .

كما واعلن عن عودتي لمزاولة عملي النيابي الاسبوع الحالي بإذنه تعالى مساندا لاخوتي واخواتي في مجلس النواب لخدمة العراق وأهله الطيبين ، فالمرحلة المقبلة من اهم المراحل لاقرار القوانين المهمة والاستعداد للانتخابات المقبلة ومواجهة التحديات المالية .





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