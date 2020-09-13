بالفيديو.. هبوط طائرة سعودية في قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية محملة بمساعدات طبية

2020/09/13 | 18:24 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:الفرات نيوز} هبطت طائرة سعودية، الاحد، في قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية محملة بمساعدات طبية.





وذكر بيان لوزارة الدفاع، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه انه" بحضور السفير السعودي في العراق عبد العزيز الشمري والنائب قتيبة الجبوري رئيس لجنة الصحة البرلمانية ووكيل وزارة الصحة ومعاون رئيس اركان الجيش للادارة ومدير الامور الطبية وقائد القوة الجوية العراقية هبطت الطائرة السعودية C130 في قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية في مطار بغداد الدولي وهي محملة بشحنة كبيرة من المساعدات الطبية الى الطبابة العسكرية".

واضاف" حيث وجه معاون الادارة كلمة شكر وتقدير الى المملكة العربية السعودية على هذه المبادرة القيمة وتمنى ان يستمر هذا التعاون على المستقبل البعيد من خلال بناء اواصر التعاون المشترك بين البلدين العراق والسعودية على كل الاصعدة ومنها الصعيد العسكري".

وفاء الفتلاوي

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