البيطرة تعيد إرسالية من المنتجات الحيوانية بدون اجازة استيراد الى بلد المنشأ

اعلنت دائرة البيطرة احدى دوائر وزارة الزراعة، اليوم الاحد، عن اعادتها ارسالية من المنتجات الحيوانية الى بلد المنشأ بسبب عدم وجود اجازة استيراد خاصة بتلك المواد الامر الذي يعتبر مخالف لتعليمات الاستيراد المعمول بها في العراق.
وقال مدير عام دائرة البيطرة ثامر حبيب حمزة، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “ملاكات المحجر البيطري في منفذ القائم الحدودي التابع لقسم المحاجر في دائرته فحصت إرسالية من المنتجات الحيوانية سورية المنشأ يبلغ وزنها ( ١٨ ) طن محملة على شاحنة تعود عائديتها للجانب السوري، ووجد انها لاتحوي على اجازة استيراد خاصة بالمواد المرسلة”.
واضاف حمزة، ان “الإرسالية مكونة من سمن بقري علامة اصالة البوادي واجبان علامة الصياد الذكي وحليب سائل علامة ايما و لبنة علامة أوج اضافة الى قشطة علامة باتشي و جميعها سورية المنشأ وبدون اجازة استيراد مايعتبر مخالفة تستوجب اعادتها الى بلد المنشأ حسب تعليمات استيراد المنتجات الحيوانية والغذائية”.
و أوضح ان “عملية اعادة الارسالية الى الجانب السوري تمت بمحاضر رسمية بإشراف من هيئة المنافذ الحدودية والهيئة العامة للكمارك بالاضافة الى المحجر البيطري في منفذ القائم الحدودي”.
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