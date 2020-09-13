بغداد وواشنطن يبحثان آليات تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين

2020/09/13 | 18:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث وزير المالية علي علاوي ، اليوم الاحد، مع سفير الولايات المتحدة الامريكية في بغداد آليات تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “وزير المالية علي علاوي، التقى، اليوم الاحد، بمكتبة في بغداد سفير الولايات المتحدة الامريكية في العراق”، مبينا انه “تم اثناء اللقاء استعراض ومناقشة آليات تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين”.

واكد السفير الامريكي، خلال اللقاء، “دعم بلادة الكامل للخطط والاجراءات التي تتبعها الحكومة العراقية، خاصة بما يتعلق بأصلاح وتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في ظل الظروف الراهنة”.

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