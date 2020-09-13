2020/09/13 | 18:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسم الله الرحمن الرحيم ((( وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ))) صدق الله العلي العظيم الحمد لله الذي اتم نعمته علينا بالشفاء والصحه ورزقنا بنعمة العافية بعد اختباره لنا بمرض كورونا اللعين ، حيث أظهرت نتائج المسحة الأخيرة بالسلبية ويعود الفضل أولا وأخيرا لقدرة الله وإرادته والجهود الخيرة لكوادر الجيش الأبيض الذي اثبت للعالم اجمع قدرته […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص ‌نائب رئيس البرلمان يعلن انتصاره على فايروس كورونا المركز الخبري الوطني.

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