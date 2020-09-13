الكاظمي يشيد بموقف المرجعية ويؤكد استمرار الحكومة بمحاربة الفساد وفرض الهيبة

2020/09/13 | 18:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة.. قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن المرجعية الدينية كانت ومازالت تؤشر نقاط الخلل والضعف من أجل الصالح العام ، وتحذر من المآلات الخطيرة، التي ترتبها السياسات الخاطئة وأضاف الكاظمي في بيان أصدره اليوم، “بفيض من التقدير والاحترام والعرفان، تلقينا توجيهات سماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني (دام ظله)، خلال استقباله السيدة جينين بلاسخارت الممثلة […]

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