التخطيط النيابية: موازنة 2021 ستتضمن ابواب جديدة للتمويل

2020/09/13 | 18:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

بينت لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية، الاحد، ان مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 سيتضمن ابواب جديدة للتمويل للتحرر من الاعتماد على الريع النفطي.

وقال عضو اللجنة محمد كريم في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “موازنة 2021 يجب ان تعتمد على اموال المنافذ الحدودية والكمارك ، فضلا عن الواردات التي تصدر من الوزارات كوزارة الكهرباء والتربية والصناعة والى ذلك”، لافتا الى ان “الاعتماد على النفط فقط سيضع الموازنة بمشاكل مالية كما هو الحال بموازنة 2020”.

واضاف ان “الحكومة عليها ان تدرس الواردات المتحققة لدى جميع الوزارات وجعلها ابواب جديدة لتمويل الموازنة الاتحادية”، مبينا ان “الحكومة يقع على عاتقها اعداد الموازنة الاتحادية لعام 2021 سريعا وبشكل مغاير عن موازنة 2020”.

و أكدت اللجنة المالية النيابية، امس السبت، أن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 لا تملك الغطاء الكافي لعشرة أشهر.



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