2020/09/13 | 18:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 7 دقیقة

170 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت مديرية الدفاع المدني العامة، الأحد، السيطرة على حادث حريق مبنى كلية الاعلام الجامعة العراقية في منطقة حي حطين غربي العاصمة بغداد بمشاركة 5 فرق اطفاء.

وقالت المديرية في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي" نسخة منه اليوم، (13 أيلول 2020)، انه "تمكنت 5 فرق اطفاء تابعة الى مديرية الدفاع المدني من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل بناية كلية الاعلام الجامعة العراقية في منطقة حي حطين غرب بغداد باشراف مدير دفاع مدني بغداد الكرخ اللواء مصلح الخوام".

وأوضح البيان، حيث "اندلع الحريق اعلى سطح البناية المشيد من الواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات وشروط السلامة والامان الصادرة من مديرية الدفاع المدني".

وأضاف: "متخذة ذلك البناء كقاعة بمساحة 70 متر اضافة الى كرفانات عدد اثنين، تمكنت فرق الدفاع المدني من احتواء النيران واخمادها دون اتساعها الى الطوابق الاخرى وانهاء الحادث من غير تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الخسائر المادية".

وتابع، انه "على أثر ذلك تم استدعاء خبير الادلة التحقيق بأسباب اندلاع حادث الحريق داخل الكلية".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حريق داخل كلية غربي بغداد والدفاع المدني توضح الأسباب (صور)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حريق داخل كلية غربي بغداد والدفاع المدني توضح الأسباب (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).