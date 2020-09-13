الصحة تكثف مفاوضاتها بشأن لقاح لـ كورونا وهذه الدولة الاقرب للاتفاق

2020/09/13 | 18:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 30 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت وزارة الصحة العراقية، الاحد، عن مناقشتها مع الجانب الصيني اجراء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح كوفيد 19 .

وقالت الوزارة في بيان تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" (13 ايلول 2020)، إن وزير الصحة والبيئة حسن التميمي استقبل، اليوم، السفير الصيني في العراق زانغ تاو لبحث اخر المستجدات حول جائحة كورونا"، مبينة أن الوزير "بحث مع الجانب الصيني تعزيز التعاون بشأن اجراء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح كوفيد 19".

وابدى الجانب الصيني، بحسب بيان الوزارة، "دعم بلاده لكافة اطر التعاون والتنسيق في الجانب الصحي والتي من شأنها القضاء على فيروس كورونا."

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