2020/09/13 | 18:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الثقافة تقرر مفاتحة مجلس الوزراء بشأن صرف منحة الصحفيين ووضع خريجي الإعلام بخطط التعيينات المركز الخبري الوطني.

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