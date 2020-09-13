الكعبي يعلن شفاءه من كورونا والعودة للعمل في مجلس النواب

2020/09/13 | 18:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..اعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب عن شفائه من الإصابة بفايروس كورونا.وقال الكعبي في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه اليوم، “الحمد لله الذي اتم نعمته علينا بالشفاء والصحه ورزقنا بنعمة العافية بعد اختباره لنا بمرض كورونا اللعين”.وأشار الى أن نتائج المسحة الأخيرة ظهرت “سلبية”، مشيدا بجهود كوادر “الجيش الأبيض الذي اثبت للعالم […]

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