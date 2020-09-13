الكاظمي: الحكومة مصمّمة على محاسبة المتورطين بدماء العراقيين

2020/09/13 | 18:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، أن الحكومة مصمّمة على محاسبة المتورطين بدماء العراقيين، فيما بيّن أن مسار المرجعية وإرشاداتها هو دليلنا الدائم نحو تحقيق تطلعات شعبنا في الانتخابات المبكرة الحرة والنزيهة والعادلة.

وقال الكاظمي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بفيض من التقدير والاحترام والعرفان، تلقينا توجيهات سماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني (دام ظله)، خلال استقباله جينين بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق"، مؤكدا أن "مسار المرجعية الرشيدة وإرشاداتها التي تمثّل منطلقات وأولويات الشعب العراقي الكريم، إنما هي دليلنا الدائم نحو تحقيق تطلعات شعبنا في الانتخابات المبكرة الحرة والنزيهة والعادلة، وأن تستمر الحكومة في الخطوات التي بدأت بها على طريق الحفاظ على السيادة وفرض هيبة الدولة ومحاربة الفساد رغم ما واجهت وتواجه من تحديات وعراقيل".

وأضاف، أن "الحكومة مصمّمة على محاسبة المتورطين بدماء العراقيين، وقد انتهت المرحلة الأولى من إجراءات التحقق والتقصي من خلال إحصاء الضحايا من شهداء وجرحى أحداث تشرين 2019 وما تلاها، وستبدأ قريباً المرحلة الثانية المتمثلة بالتحقيق القضائي وتحديد المتورطين بالدم العراقي وتسليمهم إلى العدالة"، مبينا أن "المرجعية كانت ومازالت تؤشر نقاط الخلل والضعف من أجل الصالح العام، وتحذر من المآلات الخطيرة، لا سمح الله، التي ترتبها السياسات الخاطئة على مستقبل وطننا العزيز ووحدته وسلامة أراضيه وكرامة شعبه".

وتابع الكاظمي، "نعاهد شعبنا، ونعاهد مرجعيتنا الرشيدة، بأن نكون أوفياء للعهد وثابتين على طريق الإصلاح، نقدّم مصالح الوطن ونرعى حقوق الناس بالعدل، ولا نخاف في الحق لومة لائم".

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