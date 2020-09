2020/09/13 | 18:31 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن تطور جديد بشأن ارتباط المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، بالانتقال إلى برشلونة.وكان الهولندي شجاك سوارت، وكيل اللاعبين والصديق المُقرب لرونالد كومان مدرب برشلونة، كشف عن اهتمام المدير الفني للبارسا بضم صلاح.ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإنه من الصعب اقتصاديًا على برشلونة حسم صفقة بحجم صلاح، لا سيما

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مدرب برشلونة مهتم بالفرعون المصري صلاح first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب برشلونة مهتم بالفرعون المصري صلاح) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرب برشلونة مهتم بالفرعون المصري صلاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).