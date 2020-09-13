وزير التعليم يبحث مع ممثل البنك الدولي دعم برامج التعليم الرقمي والحوكمة الإلكترونية

2020/09/13 | 18:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب مع وفد بعثة البنك الدولي في العراق برئاسة الممثل الخاص رمزي نعمان والوفد المرافق له دعم برامج التعليم الرقمي والحوكمة الإلكترونية.وناقش الجانبان اثناء اللقاء مسارات الاتفاق على تشكيل فريق من وزارة التعليم العالي والبنك الدولي لتفعيل ملف الاستثمار في قطاع التعليم بالإضافة إلى الإفادة […]

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