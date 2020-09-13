نائب رئيس البرلمان يعلن شفاءه من كورونا وعودته للعمل النيابي الاسبوع الحالي

2020/09/13 | 18:33 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلن النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي شفاءه من الاصابة بفيروس كورونا المستجد ، مؤكدا عودته لمزاولة عمله النيابي الاسبوع الحالي./انتهى5

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