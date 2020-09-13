حالات الشفاء من كورونا بالعراق تصل الى اكثر من 77%

2020/09/13 | 18:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة العراقية، الاحد، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في البلاد....

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