برلمانيون وسياسيون عراقيون يعلنون دعمهم لمواقف المرجع السيستاني + فيديو

2020/09/13 | 18:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف (العالم) 2020.09.13 - إستقبل المرجع الديني في العراق آيةالله السيد علي السيستاني ممثلة الأمم المتحدة "جينين هينيس بلاسخارت" مؤكدا أن الانتخابات...

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