2020/09/13 | 18:35 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكافحة المخدرات تعلن اعتقال متهم بحوزته أكثر من 4 كغم من الكريستال في ميسان) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكافحة المخدرات تعلن اعتقال متهم بحوزته أكثر من 4 كغم من الكريستال في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).