فيديو.. حريق في منطقة الجابرية بالكويت

2020/09/13 | 18:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول ناشطون، الأحد، على شبكات التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لحريق ضخم في منطقة الجابرية في الكويت، والذي تبين أنه في مستشفى كبير في المنطقة.

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