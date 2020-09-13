” سطوب ولا كلمة “.. أغنية جديدة للمغربي هشام شبري

2020/09/13 | 18:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..أعلن الفنان هشام شبري،على قناته الرسمية باليوتوب، عن ديو غنائي جمعه بالفنانة فايا، بعنوان” سطوب ولا كلمة “وهي من ألحان هشام شبري، وتأليف مشترك بينه وبين عبد التواب ناير، أما التوزيع كان لمحسن إمغارن.وقال شبري أن الأغنية تحمل مجموعة من الرسائل النبيلة أهمها عدم تنغيص علاقاتنا العاطفية والإنسانية باللوم والعتاب، إذا أخطأ طرف على […]

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