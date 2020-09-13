بإمكانه الدوران حول العالم لسنوات.. تعرف على صاروخ روسيا النووي الجديد

2020/09/13 | 18:42 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]كشف رئيس استخبارات الدفاع البريطانية، الأحد، أن روسيا تطور صاروخا يعمل بالطاقة النووية، يمكنه التحليق حول الغلاف الجوي للأرض لسنوات متتالية وهو مجهز للضرب في أي لحظة.

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