ليستر سيتي يفتتح مشواره في الدوري الإنجليزي بالفوز على ألبيون

2020/09/13 | 18:44 - المصدر: الفرات نيوز

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{دولية: الفرات نيوز} افتتح ليستر سيتي مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالفوز 3/0 على وست بروميتش ألبيون اليوم الأحد.





وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يسجل تيموتي كاستاني الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 56، بضربة رأسية، مستغلا كرة عرضية من دينيس برايت.

وأضاف جيمي فاردي الهدف الثاني لليستر سيتي من ركلة جزاء في الدقيقة 4، قبل أن يضيف فاردي الهدف الشخصي الثاني والثالث لليستر سيتي في الدقيقة 84، من ركلة جزاء أيضا.

ورفع الفوز رصيد ليستر سيتي إلى 3 نقاط في الصدارة مع آرسنال وليفربول ونيوكاسل وكريستال بالاس.

واحتل ليستر سيتي المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

Mohameed

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