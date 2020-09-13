الكرعاوي يعلن تأهيل مقتربات جسر حيوي في الكوفة

2020/09/13 | 18:44 - المصدر: الفرات نيوز

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{ بغداد: الفرات نيوز } اعلن محافظ النجف الاشرف وكالة هاشم الكرعاوي يوم الاحد عن المباشرة بتهيئة وتأهيل مقتربات جسرالامام علي{عليه السلام} في قضاء الكوفه.





وقال الكرعاوي في بيان تلقت وكالة { الفرات نيوز } نسخة منه انه " هيأة الاعمار في المحافظة باشرت في تأهيل وتهيئة هذا الشارع المهم والحيوي بعرض ١٠ متر على كلا الجانبين لمجسر الامام علي {عليه السلام} وسيتم اكماله في القريب العاجل".

ووصف الكرعاوي، هذا الشارع بـ" الحيوي والمهم لدوره الكبير في تنشيط الواقع السياحي على شط الكوفة".

فيما اكد انه" سيخفف من الزخم المروري امام الزائرين الوافدين الى المحافظة والمواطنين الذين يرتادون كورنيش الكوفة، كما يسهم برفع الكثير من معاناة الاهالي والمواطنين الساكنين في هذه المناطق بعد اهمال دام لفترة طويلة".

آية حسين

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