حوار مع الاستاذة فاطمة قبيسي -المطالبة بالعدالة الاجتماعيّة- - اخلاص موسى فرنسيس

2020/09/13 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#اخلاص_موسى_فرنسيس فاطمة قبيسيدرست الحقوق، لكن لم تعمل بها، عرف عنها مناصرتها للإنسان أينما كان.



همّها أ-;-ن يبنى مجتمع تسوده الحرّية والحبّ والسلام والعدل والمساواة.الكتاب شغفها، والقراءة هوايتها، والإنسانيّة رسالتها دائماً.حياتها مترعة بالفنّ والموسيقا والجمال انطلاقاً من المصالحة مع الذات والآخر.



معاً ندخل عالم الأستاذة فاطمة قبيسي من مواليد الجنوب اللبنانيّ.وجه بشوش مبتسم برغم الوجع والحزن، ت ......





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