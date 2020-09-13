نائب: كتل سياسية تخطط للطعن بقانون الانتخابات بعد نشره بجريدة الوقائع

2020/09/13 | 18:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

كشف النائب عن تحالف سائرون رياض محمد، الاحد، عن وجود كتل سياسية تخطط للطعن بقانون الانتخابات الجديد بعد نشره بجريدة الوقائع الرسمية.

وقال محمد في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “هنالك رغبة لدى بعض القوى السياسية بعدم اقامة الانتخابات المبكرة والبقاء على الوضع الحالي”، لافتا الى ان “تلك القوى تخطط الى الطعن بقانون الانتخابات الجديد بعد نشره بجريدة الوقائع الرسمية”.

واضاف ان “البرلمان صوت على قانون الانتخابات بصيغته الجديدة ولا عودة في هذا الامر حتى وان خططت الكتل السياسية لذلك”، مبينا انه “لم يبق سوى التصويت على الية توزيع الدوائر الانتخابية وهذا الامر سيحسم خلال الايام القليلة المقبلة عبر التصويت داخل مجلس النواب على المقترحات التي ستقدم”.

و اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، اليوم الاحد، ان القوى الكردية وعدد من الكتل السياسية لا تزال مصرة على اعتماد الدائرة الانتخابية الواحدة لكل محافظة، فيما بين ان هذا الاصرار يعد معرقل لتمرير المحلق الانتخابي داخل البرلمان.



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