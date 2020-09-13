2020/09/13 | 18:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

الان

8 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

سجلت أسعار صرف الدولار ببورصة الكفاح والأسواق المحلية في بغداد والمحافظات العراقية الاخرى، الأحد، انخفاضا طفيفا بالمقارنة مع أسعارها أمس السبت.

وبلغت أسعار صرف ورقة المائة دولار أميركي، اليوم، (13 أيلول 2020)، 123,150 دينار عراقي، بعدما كان امس السبت 123,200.

بغداد - السعر في بورصة الكفاح

123,150

السعر في الصيرفات (تقريبي)

122,500

123,500

اربيل

123,250

البصرة

123,250

الموصل

123,350

السليمانية

123,300

السماوة

123,350

صلاح الدين

123,350

ميسان

123,350

كركوك

123,300

النجف

123,200

كربلاء

123,300

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البورصة.. الدينار العراقي يستعيد بعض قوته أمام الدولار الأميركي) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البورصة.. الدينار العراقي يستعيد بعض قوته أمام الدولار الأميركي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).