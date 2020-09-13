البورصة.. الدينار العراقي يستعيد بعض قوته أمام الدولار الأميركي

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ديجيتال ميديا إن آر تي
سجلت أسعار صرف الدولار ببورصة الكفاح والأسواق المحلية في بغداد والمحافظات العراقية الاخرى، الأحد، انخفاضا طفيفا بالمقارنة مع أسعارها أمس السبت.
وبلغت أسعار صرف ورقة المائة دولار أميركي، اليوم، (13 أيلول 2020)، 123,150 دينار عراقي، بعدما كان امس السبت 123,200.
بغداد - السعر في بورصة الكفاح
123,150
السعر في الصيرفات (تقريبي)
122,500
123,500
اربيل
123,250
البصرة
123,250
الموصل
123,350
السليمانية
123,300
السماوة
123,350
صلاح الدين
123,350
ميسان
123,350
كركوك
123,300
النجف
123,200
كربلاء
123,300
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