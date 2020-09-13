2020/09/13 | 19:03 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدر البرلمانية: ضرورة وجود خبراء الفقه الإسلامي في المحكمة الاتحادية

أكد كتلة بدر في البرلمان العراقي، اليوم الاحد، على ضرورة وجود خبراء الفقه الإسلامي في المحكمة الاتحادية، فيما بينت وجود تأييد سياسي واسع لهذا التوجه.

وقال النائب عن الكتلة كريم المحمداوي، لـ"عين العراق نيوز"، انه "من الضروري وجود خبراء الفقه الإسلامي في المحكمة الاتحادية، فهناك الكثير من القضايا تحتاج الى وجود تفسيرات شرعية، خصوصاً ان هذه التفسيرات لا تتعارض مع القانون العراقي النافذ، بل هي داعمة له".

وبين المحمداوي، ان "التوجه لوجود خبراء الفقه الإسلامي في المحكمة الاتحادية، مدعوم من قبل اغلبية كبير من القوى السياسية البرلمانية، وهذا الامر محل خلاف بسيط، وسيتم حله خلال الايام القليلة المقبلة، خصوصاً الحوارات بين الكتل مستمرة، لحين حسم جميع الخلافات السياسية او القانونية والفنية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدر البرلمانية: ضرورة وجود خبراء الفقه الإسلامي في المحكمة الاتحادية) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدر البرلمانية: ضرورة وجود خبراء الفقه الإسلامي في المحكمة الاتحادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).