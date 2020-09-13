2020/09/13 | 19:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مسؤول كردي يكشف عن عدد المقاتلين الأتراك المتواجدين في قاعدة بعشيقة قرب الموصل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مسؤول كردي يكشف عن عدد المقاتلين الأتراك المتواجدين في قاعدة بعشيقة قرب الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).