2020/09/13 | 19:04 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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السفير السعودي: سننفذ مشاريع عملاقة بالعراق في 3 مجالات تنعكس إيجاباً على شعبه) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
السفير السعودي: سننفذ مشاريع عملاقة بالعراق في 3 مجالات تنعكس إيجاباً على شعبه) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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