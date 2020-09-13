وزير الداخلية يؤكد اهمية اعتماد القوات الامنية أساليب علمية تضع مصلحة المواطن وتحقيق الامن وسيادة القانون رأس اولوياتها

2020/09/13 | 19:04 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ اكد وزير الداخلية عثمان الغانمي اهمية اعتماد القوات الامنية أساليب علمية تضع مصلحة المواطن وتحقيق الامن وسيادة القانون رأس اولوياتها .وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه انه ان الغانمي عقد اجتماعاً ضم وكلاء الوزارة وجرى خلال الاجتماع بحث السبل الكفيلة للارتقاء بمستويات العمل الامني والاستخباري والاداري والخدمي والتاكيد على اعتماد أساليب علمية تضع مصلحة المواطن وتحقيق الامن وسيادة القانون على رأس اولوياتها .كما شدد الغانمي خلال الاجتماع على ضرورة متابعة القادة والامرين لتشكيلاتهم ومراقبة الأداء وتشخيص الاخطاء لمعالجتها بالشكل الأمثل وتعزيز الجانب الإيجابي وتطويره في العمل ./انتهى9

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