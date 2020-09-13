وزارة الثقافة : سنفاتح مجلس الوزراء لدفع منحة الصحفيين ووضع خريجي الإعلام بالتعيينات المستقبلية

2020/09/13 | 19:04 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلنت وزارة الثقافة انها ستقوم بمفاتحة مجلس الوزراء بخصوص دفع منحة الصحفيين ووضع خريجي الإعلام بخطط التعيينات المستقبلية للوزارة .وقال وزير الثقافة حسن ناظم ، في تصريح صحفي ، انه " سيتم إشراك اثنين من المتظاهرين في اجتماع يوم الأربعاء المقبل مع نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي وطرح ورقة مطالب مكتوبة للتباحث بشأنها "./انتهى5

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